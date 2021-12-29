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Події

У Дніпрі некерований трамвай зніс світлофор і вбив пішохода: момент потрапив на відео

12:54 29 грудня 2021
ДТП у Дніпрі

У Дніпрі, де напередодні рух на вулицях неабияк ускладнила негода, трамвай злетів з рейок і придавив пішохода — постраждала померла на місці.

Фото моменту ДТП у мережу виклав «Дніпро оперативний». За даними ресурсу, жінку-пішохода затисло між трамваєм та світлофором. Ця трагічна пригода сталася на перехресті вул. Пастера та пр. Яворницького, де при проїзді стрілочного переводу другий вагонний візок трамваю № 9 зійшов з рейок.

 

 

Нагадаємо, що нещодавно на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП — автівка Audi A6, в якій їхала багатодітна сім'я, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з Mercedes Sprinter. Загинула 12-річна дитина та її зведений брат у віці до 1 року.

Фото — скріншот

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