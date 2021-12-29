У Києві рятувальники мало не згубили травмованого чоловіка, якому прийшли на допомогу

В ніч на 29 грудня рятувальники «Київської служби порятунку» (КАРС) намагалися зняти з даху гаража травмованого чоловіка, проте щось пішло не так і рятувальна люлька обірвалася. Таким чином, постраждалий отримав нові травми.

Інцидент трапився в центрі міста — на вулиці Хрещатик, повідомили у Службі.

За попередньою інформацією, чоловік намагався наздогнати грабіжників, які викрали його особисті речі, та невдало приземлився на покрівлю гаража, травмувавши собі ногу.

Рятувальники полізли на гараж з ковшовими ношами та драбиною і намагалися зняти потерпілого з даху.

Після падіння рятувального ковшу чоловіка передали працівникам швидкої допомоги.

В мережі з'явилося відео (уважно, в кадрі звучить ненормативна лексика).

Нагадаємо, раніше в мережі показали процес рятування кота, який застряг у величезній бетонній брилі. Тварину довелося випилювати з бетону.

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