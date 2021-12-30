На Донбасі поранено українського військового: окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі окупанти знову обстріляли українські позиції. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.

«Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї. На околицях Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої важкості», — повідомили у штабі.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Як писали «ФАКТИ», раніше член ТКГ Сергій Гармаш заявив, що вже з 10 січня на Донбасі очікується «серйозна конфронтація», приводом для якої може стати російське інформаційне вкидання про готовність України застосувати «хімічну зброю».

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах

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