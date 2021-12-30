27.08 / 27.30 30.50 / 30.92
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Донбасі поранено українського військового: окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню

8:43 30 грудня 2021
Конфлікт на Донбасі

На Донбасі окупанти знову обстріляли українські позиції. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.

«Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї. На околицях Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої важкості», — повідомили у штабі.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Як писали «ФАКТИ», раніше член ТКГ Сергій Гармаш заявив, що вже з 10 січня на Донбасі очікується «серйозна конфронтація», приводом для якої може стати російське інформаційне вкидання про готовність України застосувати «хімічну зброю».

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

поліція

«МВС України, де наші гроші?»: в мережі поліціянти вимагають перегляду зарплатні

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій з 1 січня: хто отримуватиме не менше 10 340 грн на місяць

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.