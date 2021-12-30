Втікав закривавлений та босоніж: у Хмельницькій області дружина та теща поранили чоловіка ножем та вигнали з дому

На Хмельниччині дружина поранила чоловіка, якого вони разом із її матір'ю виштовхали з дому босоніж.

Як повідомляють у ГУНП у Хмельницькій області, у селі Томашівка чоловік із дружиною та тещею влаштували застілля, розпиваючи спиртні напої.

«Під час конфлікту, що раптово виник, жінки виштовхали чоловіка на вулицю. Намагаючись потрапити в будинок, він розбив ціпком вікно і спробував залізти всередину. У цей час дружина схопила ножа, що лежала на підвіконні, та поранила чоловіка», — повідомили в поліції.

41-річний поранений босоніж прибіг до сусіда, попросив допомоги і одразу знепритомнів. 34-річну дружину потерпілого затримали. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

А поранений потрапив до реанімаційного відділення лікарні. Медики оцінюють його стан як критичний.

Раніше на Хмельниччині суд засудив до довічного ув'язнення 42-річного чоловіка, який розстріляв свою дружину, а потім разом із коханкою задушив її 10-річну доньку.

Фото ГУНП у Хмельницькій області

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