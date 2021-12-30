«Моя релігія забороняє мені їсти м'ясо дітей до 10 років»: суд виніс вирок сектанту, який убив жінку та її дочку, а також його спільниці

У справі сектанта-канібала з Вінницької області нарешті поставлено крапку. Суд засудив убивцю 30-річної Катерини Обуховської та її 10-річної доньки Ані до довічного ув'язнення через шість років після злочину. Спільницю Сергія Любенка Юлію Бойко, яка допомагала нелюду вбивати, раніше засудили до десяти років позбавлення волі. З огляду на те, що жінка з 2015 року перебуває у СІЗО, на волю вона може вийти вже… за чотири роки.

Катерина познайомилася зі своїм майбутнім убивцею на сайті знайомств

Нагадаємо, що цей страшний злочин, який шокував усю Україну, був скоєний влітку 2015 року. Катерина Обухівська зникла 8 серпня. За свідченнями свідків, Катю відвіз нібито на море її наречений, який назвався столичним бізнесменом. Вже наступного дня жінка перестала відповідати на дзвінки. Щоправда, невдовзі, в одному селі на Хмельниччині, звідки була родом Катерина, зненацька з'явився сам «бізнесмен» і сказав, що на прохання Каті він хоче забрати на море ще і її 10-річну доньку Ганнусю. Відтоді більше ніхто не бачив дитину живою.

Тіло Катерини Обуховської випадково у лісопосадці в районі населеного пункту Нивка, розташованого за 22 кілометри від Києва по Житомирській трасі, знайшов лісник. Щоправда, тоді жінку впізнати не вдалося: у неї було понівечене обличчя. Вона так і була похована — як невідома. Проте перед похороном журналіст телеканалу НТН Павло Прядко спробував намалювати обличчя вбитої жінки. Малюнок опублікували багато ЗМІ, і його побачили батьки зниклої кілька місяців тому Катерини Обуховської. Сумнівів у тому, хто був убитий у лісопосадці під Києвом, більше не залишалося.

Тіло Катерини Обуховської випадково у лісопосадці знайшов лісник

На той час все ще нічого не було відомо про долю 10-річної Ані. Рідні дівчатка до останнього моменту сподівалися, що дитина жива. Але дива не сталося. Останки Ані виявили на околиці села Заслучне у Хмельницькій області. Впізнати дівчинку вдалося лише за її одягом.

Рідні Ані до останнього моменту сподівалися, що дівчинка жива

Хто ж скоїв цей жахливий злочин? Хто вбивця 30-річної жінки та її 10-річної доньки? Відповідь шокувала багатьох. Вбивцею виявився той самий «столичний бізнесмен».

Катерина познайомилася зі своїм майбутнім убивцею на сайті знайомств. 36-річний чоловік назвався власником мережі аптек у Києві. Незабаром після віртуального знайомства Сергій Любенко приїхав на Хмельниччину до своєї нареченої. Подруги Каті згадують, що Сергій не сподобався нікому з друзів. Поводився він досить дивно. Майже весь час сидів удома, а гуляти виходив, коли стемніє.

Подруги звернули увагу Каті на те, що успішний бізнесмен, який стверджує, що має у столиці п'ять квартир, не має навіть власного автомобіля. «Ви знаєте, він не любить усього цього пафосу, тому й приїхав до мене на маршрутці», — виправдовувала перед подругами свого нареченого Катерина. Не приймала жінка як аргумент і той факт, що Сергій одягався зовсім не «по-багатому» та був дещо неохайний.

Ще одна дивина. «Столичний бізнесмен» не любив фотографуватися. П'ять місяців він прожив у Каті у селі на Хмельниччині, за словами його обраниці, керуючи аптеками по телефону, і при цьому «закохані» не мали жодного спільного фото. Коли хтось навіть жартома наводив на Сергія камеру мобільного телефону, той відвертався і сердився, що його хочуть сфотографувати.

«Сьогодні п'ять місяців, як ми з тобою знайомі, а я не знаю, хто ти»

Дивно Сергій поводився і у стосунках з Катею. Якось він почав змушувати жінку читати книги окультної тематики. Коли Катерина відмовлялася, Сергій сердився. Потім жінка вирішила розлучитися з бізнесменом. Вона написала йому листа з такими словами: «Сьогодні п'ять місяців, як ми з тобою знайомі, а я не знаю, хто ти. Я хотіла сім'ю, яку ти не зміг подарувати. У мене немає образ. Нехай збудеться твоє бажання та в серці живе кохання. Прощавай!» Але Сергій навіть не думав іти. Знайшовши листа, поклав його в блокнот і, як ні в чому не бувало, залишився жити далі в будинку Каті.

Як з'ясувалося, Сергій був одружений, але пішов із сім'ї, коли його синові виповнилося всього два роки, — за вісім років до того, як зустрівся з Катею. У нього були ще коханки, коштом яких він жив.

Про мотиви вбивств Катерини Обуховської та її доньки Ані так досі нічого й не відомо. Але в поліції вважають, що вони були здійснені з окультною метою. До речі, 10-річну Ганнусю допомагала вбивати 19-річна коханка Сергія Юлія. Дитину задушили, а тіло розчленували. На допиті сам убивця зізнався, що пробував сиру печінку вбитої дитини. «Я не міг зробити цього раніше, тому що за моєю релігією не можна їсти м'ясо дітей, яким не виповнилося десять років».

У суді Любенко сказав: "Я й сам батько. Навіть не уявляю, що відчувають зараз потерпілі»

Спільниця сатаніста-канібала Юлія на суді розповідала, що Любенко змушував її читати книгу «Променистий янгол». Це про люцифера. Я сказала, що ця книга для мене тяжка. Але він відповів, що я маю її прочитати", — говорила вона.

Сергія Любенка знайшли по одній єдиній фотографії, яку потай зробила одна з подруг Каті. Поліцейські знайшли будинок, в якому той ховався в Києві, і три доби чекали в засідці, доки той не вийшов надвір.

— Швидше за все, підозрюваний вигадав якусь свою релігію — щось пов'язане із сатанізмом, — розповідав «ФАКТАМ» шість років тому тодішній керівник главку столичної Національної поліції Олександр Терещук. — У нього виявили масу подібної літератури. Його записники були списані якимись магічними символами. Навчання, що містяться в його записниках, не мають нічого спільного з якоюсь відомою релігією. Він прочитав масу літератури з психології. Вміє впливати на людей. Зважаючи на все, знайомився в Інтернеті з молоддю, щоб поповнити лави своєї «пастви».

Також колишній начальник столичної поліції говорив, що вони перевіряють Любенка на причетність до вбивств інших десятирічних дівчаток. Але довести провину сатаніста-канібала в інших злочинах так і не вдалося.

У суді Любенко часто посміхався. Але коли йому дали останнє слово, сказав: Я і сам батько. Навіть не уявляю, що відчувають зараз потерпілі". Днями вбивця був засуджений до найвищої міри покарання — довічного ув'язнення.

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