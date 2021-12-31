У Львові чоловік вкрав евакуатором Mercedes C220, бо не зміг купити

У Львові суд засудив до трьох років в'язниці з випробувальним терміном у рік місцевого жителя, який забрав чужий Mercedes C220 на евакуаторі, розібрав його на запчастини та розпродав.

Як пише zaxid.net, чоловік, якого затримали за звинуваченням у викраденні автомобіля, пояснив свої дії тим, хотів купити машину, але вирішив, що вона не має власника. Тому він забрав її собі.

У судових матеріалах зазначається, що 24 травня 2021 року о 2:30 ночі Віталій Д. приїхав на евакуаторі на вул. Хуторівка, де був припаркований автомобіль Mercedes C220. Він завантажив його та відвіз до села Ходорківці біля Бібрки.

Розукомплектувавши машину, чоловік продав автозапчастини. Збитки оцінили у 38,5 тисячі гривень.

Викрадач, який визнав свою провину, пояснював, що збирався придбати автомобіль та залишив на машині записку зі своїм номером телефону. Оскільки йому ніхто не телефонував, а в автомобілі було розбите скло, то він вирішив, що машина нічия і вирішив забрати її собі.

Власники автомобіля підтвердили, що їм відшкодували збитки. Тож викрадача не стали дуже суворо карати.

Раніше в Одесі затримали колишнього «даішника», який створив злочинну організацію, що займалася викраденням автомобілів престижних марок: Lexus, Jaguar, BMW, Land Rover, Toyota, Honda, Audi.

Фото з Pixabay

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