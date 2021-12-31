Смертельна ДТП в Харкові: в прокуратурі розповіли деталі щодо слідства по справі

Справа про 16-річного водія без прав, що влаштувала смертельну ДТП у Харкові, вже передано до суду. Це підтвердив Офіс генпрокурора. Підлітка ще 26 жовтня було затримано, і з того часу він перебуває під вартою.

Звинувачують юнака за двома статтями Кримінального кодексу: порушення дорожніх правил, що призвело до смерті, і неправдиве повідомлення про скоєння злочину.

У першому пункті звинувачень йдеться про загибель водія «Шевроле Авео», в який в'їхала компанія підлітків на «Інфініті». Крім цього, юнака з «Інфініті» звинувачують у тому, що він, перебуваючи у лікарні після ДТП, зателефонував до поліції та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.

Обласна поліція продовжує розслідувати ще одну справу: як підліток без прав, в принципі, міг опинитися за кермом авто. Батьків юнака хочуть звинуватити за двома статтями: про допуск неповнолітнього до керування автомобілем та про злісне невиконання батьківських обов'язків. Також розслідується, чи був факт незаконного заволодіння транспортним засобом.

ДТП сталася 26 жовтня 2021 близько 20:40. У Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської водій «Інфініті» — 16-річний підліток — поїхав на «червоний», через що влетів у «Шевроле Авео». Чоловік у «Шевроле» загинув на місці. В «Інфініті», крім водія, перебували троє пасажирів: двоє юнаків 19 років і 16-річна дівчина. Усіх їх відправили до лікарні з травмами.

Виправдання водія «Інфініті» про відмову гальм не підтвердилися експертизою. Встановлено, що на момент ДТП в автомобілі були справні і гальмівна, і рульова системи.

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