Масове ДТП під Києвом: що відомо та відео події
У мережу виклали відео з місця масштабної ДТП на Бориспільській трасі.
Як повідомляє «Київ Оперативний», причиною стали погодні умови — дорога перетворилася на «ковзанку». У лівій смузі видно два автомобілі, що зіткнулися, на узбіччі стоять інші машини, які, мабуть, також потрапили у ДТП.
Також ресурс розмістив у соцмережах ще одне відео із Бориспільської траси, де, як стверджується, не пощастило правоохоронцям.
Нагадаємо, що напередодні на 44-му кілометрі автодороги Київ — Чоп у ДТП потрапили вантажівка та евакуатор, який перевозив легковий автомобіль. Рух лівими смугами перекривали в обох напрямках.
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