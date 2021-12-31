Масове ДТП під Києвом: що відомо та відео події

У мережу виклали відео з місця масштабної ДТП на Бориспільській трасі.

Як повідомляє «Київ Оперативний», причиною стали погодні умови — дорога перетворилася на «ковзанку». У лівій смузі видно два автомобілі, що зіткнулися, на узбіччі стоять інші машини, які, мабуть, також потрапили у ДТП.

Також ресурс розмістив у соцмережах ще одне відео із Бориспільської траси, де, як стверджується, не пощастило правоохоронцям.

Нагадаємо, що напередодні на 44-му кілометрі автодороги Київ — Чоп у ДТП потрапили вантажівка та евакуатор, який перевозив легковий автомобіль. Рух лівими смугами перекривали в обох напрямках.

Фото — скріншот

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