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Події

Масове ДТП під Києвом: що відомо та відео події

15:02 31 грудня 2021
ДТП

У мережу виклали відео з місця масштабної ДТП на Бориспільській трасі.

Як повідомляє «Київ Оперативний», причиною стали погодні умови — дорога перетворилася на «ковзанку». У лівій смузі видно два автомобілі, що зіткнулися, на узбіччі стоять інші машини, які, мабуть, також потрапили у ДТП.

 

Також ресурс розмістив у соцмережах ще одне відео із Бориспільської траси, де, як стверджується, не пощастило правоохоронцям.

 

 

Нагадаємо, що напередодні на 44-му кілометрі автодороги Київ — Чоп у ДТП потрапили вантажівка та евакуатор, який перевозив легковий автомобіль. Рух лівими смугами перекривали в обох напрямках.

Фото — скріншот

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