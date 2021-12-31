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Події

У новий рік — без айфону: нардепку обікрали на київському ринку

16:07 31 грудня 2021
Вікторія Гриб

Членкиня комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Вікторія Гриб напередодні Нового року залишилася без телефону — позафракційну народну депутатку обікрали на ринку у Святошинському районі Києва.

Як повідомляють Vesti.ua з посиланням на джерела в Нацполіції, це сталося у четвер, 30 грудня

З її сумочки вкрали Iphone 12 Pro Max 128 GB золотого кольору в чохлі типу «книга» золотого кольору. Це сталося вдень на території ринку «Дніпро».

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка).

Раніше жертвами злодіїв став «слуга народу» Олександр Гайда, якого також обікрали на ринку, але в Одесі. На Київському ринку кишенькові злодії вкрали у нардепа гаманець, у якому були 3,8 тис. грн, 100 доларів, банківська карта та три флешки. Загальну суму збитків оцінено майже у 6,5 тисячі гривень.

Фото зі сторінки Вікторії Гриб у соціальних мережах

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