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Події

У Запоріжжі родичі дитини, яка померла, увірвалися до лікарні та побили медиків: подробиці інциденту

16:47 31 грудня 2021
Кулак

У дитячій лікарні Запоріжжя люди увірвалися у реанімацію та побили чергового педіатра — його вважали винним у смерті дворічної дитини. Також дісталося ліфтеру та медбратам.

Як повідомляє «Суспільне», увечері 30 грудня жінка заявила в поліцію, що її 2-річна дитина померла з вини лікаря. Невдовзі з обласної дитячої лікарні, де з 24 грудня лікували дитину із серцево-судинним захворюванням, зателефонували правоохоронцям та повідомили про напад.

Директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко розповів журналістам, що близько десятка людей, у тому числі й батьки померлої дитини, напали на педіатра: «Людина перебувала на своєму робочому місці, її вдарили в обличчя, звалили на підлогу та били ногами».

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За його словами, тіло померлої дитини відправили на експертизу, яка з'ясує причини смерті. «Щодо того, що мама вважає неправомірними дії лікаря, то це її право так вважати», — додав він.

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за статтями «Хуліганство» та «Загроза вбивством» Кримінального кодексу України, а також відкрили кримінальне провадження за ознаками статті «Невиконання або неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків у результаті недбалого або недобросовісного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого» Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі родичі померлого у кареті «швидкої допомоги» чоловіка напали на лікарів та звинуватили їх у смерті хворого.

Фото з Pixabay

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