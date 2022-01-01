Отримав удар ножем у груди на Новий рік: у Львові господар квартири вбив орендаря

У Львові, де нещодавно заарештували підозрюваного у звірячому вбивстві, під час святкування Нового року між чоловіками — власником квартири та орендарем — виник конфлікт. Перший ударив другого ножем у серце, повідомляє Національна поліція Львівської області.

«1 січня близько другої години ночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про тіло 50-річного чоловіка, з ознаками насильницької смерті, виявлене у квартирі одного з будинків на вулиці Лемика у Львові. За словами медиків, причиною смерті стала колото-різана рана в області серця», — йдеться в повідомленні поліції.

Зазначається, що на місці поліцейські встановили: під час святкування Нового року між 39-річним власником будинку та мешканцем Черкаської області, який винаймав у нього житло, виник конфлікт. Хазяїн ударив квартиранта ножем у груди, від чого той помер.

«Правоохоронці затримали зловмисника, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Незабаром суд обере йому запобіжний захід», — повідомили в поліції.

Як писали «ФАКТИ», у справі сектанта-канібала з Вінницької області нарешті поставлено крапку. Суд засудив убивцю 30-річної Катерини Обуховської та її 10-річної доньки Ані до довічного ув'язнення через шість років після злочину. Спільницю Сергія Любенка Юлію Бойко, яка допомагала нелюду вбивати, раніше засудили до десяти років позбавлення волі.

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