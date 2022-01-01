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Події

Потужний вибух у житловому будинку на Прикарпатті: постраждав чоловік

20:08 1 січня 2022
Вибух у житловому будинку

На Івано-Франківщині, де днями стався вибух у лікарні, у селі Хриплін 1 січня стався вибух у житловому будинку. Внаслідок інциденту постраждала одна людина. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш. Будова зазнала значних пошкоджень — у неї зруйновано дах, перекриття та стіни. Пожежі не сталося.

Внаслідок вибуху постраждав власник будинку, 1962 року народження. Чоловіка на машині швидкої допомоги доправили до лікарні.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 30 грудня у Нікопольському районі на Дніпропетровщині горів приватний будинок. Під час пожежі живцем згорів чоловік.

Фото: ДСНС

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