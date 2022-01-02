Хлинув потік води завширшки близько 4 метрів: під Черкасами прорвало греблю

В Україні з різних причин часто стаються підтоплення вулиць і, навіть, житлових будинків. На Черкащині прорвало греблю на річці Золотоношка. У поліції запевняють, що загрози сусіднім населеним пунктам немає, повідомляє ГУ Нацполіції в Черкаській області в Facebook.

«О 17:45 годині до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Черкаській області та Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, у селі Маркизівка Новодмитрівської територіальної громади, відбулось часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка. З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів», — ідеться в повідомленні.

Так, у селах Ковтуни, Мицалівка, Антипівка, які розташовані нижче за течією, виставлено пости для контролю рівня води. Проведено оповіщення місцевих жителів. Зараз проводяться заходи для укріплення греблі бетонними плитами, додали у поліції.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці літа на Одесу обрушилася потужна злива — вона підтопила відразу кілька вулиць.

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