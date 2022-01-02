27.14 / 27.42 30.56 / 31.04
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Хлинув потік води завширшки близько 4 метрів: під Черкасами прорвало греблю

8:59 2 січня 2022
Прорвало греблю

В Україні з різних причин часто стаються підтоплення вулиць і, навіть, житлових будинків. На Черкащині прорвало греблю на річці Золотоношка. У поліції запевняють, що загрози сусіднім населеним пунктам немає, повідомляє ГУ Нацполіції в Черкаській області в Facebook.

«О 17:45 годині до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Черкаській області та Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, у селі Маркизівка Новодмитрівської територіальної громади, відбулось часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка. З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів», — ідеться в повідомленні.

Так, у селах Ковтуни, Мицалівка, Антипівка, які розташовані нижче за течією, виставлено пости для контролю рівня води. Проведено оповіщення місцевих жителів. Зараз проводяться заходи для укріплення греблі бетонними плитами, додали у поліції.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці літа на Одесу обрушилася потужна злива — вона підтопила відразу кілька вулиць.

564

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полюбити неможливо

Повна несумісність: астрологи назвали пари знаків зодіаку, які ніколи не покохають одне одного

Ірина Федишин

«А голою зась?»: Ірина Федишин без штанів здивувала шанувальників

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з&#39;їдають за п&#39;ять хвилин

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з'їдають за п'ять хвилин

«Вони разом?»: судді «МастерШефа» Ярославський та Мартиновська приголомшили інтимними фото

«Вони разом?»: судді «МастерШефа» Ярославський та Мартиновська приголомшили інтимними фото

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.