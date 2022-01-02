Свято не вдалося: у Запоріжжі при запуску феєрверку один із зарядів потрапив дівчині в обличчя (відео)

У Запоріжжі, де днями родичі померлої дитини увірвалися до лікарні та побили медиків, під час святкування Нового року на Хортиці нетверезі чоловіки запускали салют, але не закріпили піротехніку як слід, внаслідок чого один із зарядів потрапив дівчині в обличчя. Про це йдеться у повідомленні «Ridne Zp» у Instagram.

Правоохоронці надали допомогу постраждалій на місці інциденту.

Так, двоє п'яних чоловіків на курганах вирішили запускати салют, але конструкцію належним чином не закріпили, і вона впала. Так залпи феєрверку почали розноситися не вгору, а хаотично у бік людей довкола. Один із зарядів потрапив дівчині в обличчя.

Як писали «ФАКТИ», у Польщі у місті Каліш напередодні Нового року петарда потрапила у вічі 25-річному громадянину України. Його терміново ушпиталили.

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