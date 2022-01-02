У Херсоні жорстоко побили депутата через зауваження на вулиці

Заклики не використовувати петарди під час новорічних свят залишилися непочутими, а за зауваження порушникам можна серйозно постраждати. Це продемонстрував випадок у Херсоні, де молода компанія жорстоко побила на вулиці депутата міськради Ігоря Осауленка. Про те, що сталося, розповів у Facebook колега депутата Іван Глухов.

Депутата побили троє молодиків, коли чоловік зробив зауваження юнакам за кинуті під ноги петарди. Особи нападників не встановлено. Колеги Ігоря Осауленка вимагають від поліції розпочати розслідування та притягти до відповідальності винних.

Ігорю Осауленку знадобилася допомога лікарів

Нагадаємо, від використання петард не зупиняють ані заборони, ані регулярні нещасні випадки. Так, у Дніпрі 10-річній дівчинці пошкодило руку розривом петарди. Ще одному 25-річному українцю петардою пошкоджено повіку, і є ризик втратити око.

Фото https://ua.depositphotos.com/

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter