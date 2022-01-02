Шукали з поліцією: у Харкові мати віддала трирічну дівчинку незнайомцю

У Харкові збираються притягнути до відповідальності молоду матір, яка після зустрічі Нового року пішла на прогулянку з дитиною, а повернулася сама, віддавши трирічну доньку незнайомому чоловікові. У поліцію про те, що сталося, заявила бабуся дівчинки. Про це повідомила патрульна поліція Харківської області.

Сигнал на лінію «102» надійшов о 17:30 1 січня. Після двогодинних пошуків патрульні знайшли зниклу дитину в районі метро «Студентська». 40-річний чоловік, якому довірили дитину, дівчинку не залишив і навіть намагався знайти її матір.

У дівчинки промокли взуття та одяг. Поліцейські купили для дитини нові сухі речі та м'яку іграшку, а коли дівчинка заспокоїлася, передали її медикам.

Горе-матері загрожує адміністративна відповідальність. Швидше за все це буде штраф за залишення дитини без нагляду та ухилення від батьківських обов'язків.

Дитину передали медикам

Нагадаємо, у Маріуполі за залишення дитини в небезпеці під відповідальність п'яного дорослого матері загрожувало позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Фото hk.npu.gov.ua

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