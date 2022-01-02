У Києві п'яний водій на BMW збив 12-річного хлопчика та втік з місця ДТП: відео моменту аварії

У Києві увечері 1 січня збили дитину. ДТП трапилося на Виноградарі на перехресті проспекту Свободи та вулиці Світлицького. 12-річний хлопчик переходив дорогу на свій «зелений», і на переході дитину збив п'яний водій на BMW. Про те, що сталося, повідомила прокуратура Києва.

Постраждалого з черепно-мозковою травмою та переломом плеча забрала «швидка». Водій-винуватець аварії навіть не зупинився подивитися, що накоїв. Навпаки, чоловік додав газу та встиг виїхати в іншу частину міста. На відео камер спостереження потрапив момент, як водій, не зменшуючи швидкості, перетинає перехрестя, а підліток після сильного удару залишається лежати на проїжджій частині.

Орієнтування на порушника було розіслано оперативно, чоловіка затримали. До суду 42-річного водія мають намір залишити під вартою.

Медекспертиза підтвердила, що водій ганяв містом у п'яному стані — у крові виявлено 1 проміле алкоголю. У такому стані небезпечно знижуються координація та швидкість реакції, тому й за кермо сідати неприпустимо.

Водій має відповідати за ДТП у п'яному стані (ч. 1 ст. 286−1 КК України). Згідно з новими правилами, п'яне водіння загрожує штрафом у 17−32 тис. гривень з позбавленням прав на один-три роки.

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