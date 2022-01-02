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Події

Резонансна ДТП у Луцьку: 39-річна жінка померла у лікарні

17:33 2 січня 2022
дтп

У Луцьку є перша жертва резонансної ДТП, коли пішоходів на перехресті збив 16-річний підліток. Померла 39-річна Альона, яка переходила дорогу разом із маленьким сином. Про це повідомив депутат Луцької міськради Роман Кравчук.

У ДТП на проспекті Соборності 12 грудня було збито шістьох пішоходів. Найсильніше дісталося 39-річній матері та її 5-річному синові. Їх госпіталізували. Інші четверо постраждалих були оглянуті лікарями, але сказали, что забої та переломи хочуть лікувати в домашніх умовах.

39-річна лучанка була поміщена в реанімацію у тяжкому стані — з переломами рук та ніг та тяжкою черепно-мозковою травмою. У ніч на 2 січня жінка померла.

Нагадаємо, у патрульній поліції розповіли, що ДТП сталося, коли компанія підлітків на Renault Megane намагалася відірватися від копів. Виїхавши на проспект Соборності, водій намагався проскочити перехрестя на «червоне». Автомобіль збив пішоходів, але зупинився, лише коли в'їхав у дерево. Юнаки з авто намагалися втекти, але були зупинені громадянами та поліцейськими. 16-річного водія затримано. Суд призначив для юнака домашній арешт.

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