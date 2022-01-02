Звинувачують у вбивстві: на Миколаївщині жінка вдарила чоловіка, який напав на неї, його ножем

У Миколаївській області набула резонансу історія про вбивство жінкою свого знайомого в новорічну ніч. Як повідомила поліція Миколаївської області, пара разом розпивала алкоголь, потім вирушила на дискотеку до місцевого будинку культури. Ближче до ранку юнак став погрожував жінці ножем, жінка зброю відібрала, а потім тим самим ножем завдала смертельного поранення знайомому. Молодик помер, а жінці тепер інкримінують умисне вбивство. За такий злочин КК передбачає до 15 років ув'язнення.

З моменту появи посту в соцмережах публікацію миколаївської поліції прокоментували понад тисячу разів і ще 258 користувачів натиснули кнопку «Поділитися». Обурені користувачі дивуються, чому слідству в принципі спала на думку версія про умисне вбивство. Зі скупих подробиць, озвучених поліцейськими, швидше вимальовується версія про вбивство при самообороні, але аж ніяк не про заздалегідь спланований злочин. Крім того, викликає обурення, що жінку ще до суду назвали «зловмисницею».

У відповідь на обурення поліція оприлюднила додаткові подробиці. Жінку затримали, але, незважаючи на тяжку статтю, слідчі клопотатимуть про домашній арешт або про особисте зобов'язання. Наразі затримана перебуває у статусі підозрюваної, показання проти себе давати відмовилася, скориставшись своїм конституційним правом.

Судячи з озвученого поліцією, єдиним свідком того, що сталося, став працівник клубу, який одночасно з парою опинився надворі.

«Зі свідчень свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, щоб припинити сварку, притиснув чоловіка до стіни. Саме в цей момент, незважаючи на те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт», — кажуть поліцейські.

У поліції визнають, що статтю підозри можуть і змінити «якщо будуть встановлені нові обставини». Поки що обставини не на користь підозрюваної. «Про можливу спробу зґвалтування чи нападу не заявляє. Жодних тілесних ушкоджень вона не отримала», — кажуть у поліції області. Заспокоїти користувачів такими формулюваннями поліцейським не вдалося.

Нагадаємо, резонансну справу про самооборону нещодавно розслідували на Тернопільщині. Після конфлікту на дискотеці група з шести людей намагалася увірватися до будинку ветерана АТО, а той смертельно поранив одного з нападників. Через півроку кримінальне провадження було закрито, з ветерана зняли підозри.

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