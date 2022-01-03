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Аспірант із Франції звинувачує священика УПЦ МП у зґвалтуванні: що відомо про скандал

11:56 3 січня 2022
ніколя імбер

Аспірант-соціолог із Франції Ніколя Імбер стверджує, що під час перебування в Україні був зґвалтований священиком Московського патріархату, колишнім намісником Києво-Печерської Лаври. За словами француза, перебуваючи в Києві, він захворів (вже підтверджено зараження COVID-19), а священик скористався високою температурою та загальною слабкістю іноземця. Про те, що сталося, Імбер повідомив у Facebook.

За словами Імбера, згвалтування сталося в ніч на 28 грудня. «У мене піднялася температура, і я був дуже хворий. Я звернувся за допомогою до священика, який мене приймав. Він змусив мене випити багато алкоголю… Запропонував мені піднятися до себе… Скористався нагодою, щоб зґвалтувати мене, поки я був хворий і не міг рухатися через високу температуру», — каже аспірант.

Про те, що сталося, Ніколя Імбер повідомив поліцію Київської області, написав у Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Відповіді аспірант не дочекався.

На своїй сторінці у Facebook француз виклав скріни листування зі своїм кривдником, з яких стало зрозуміло, як захищатиметься священик. Зараз священнослужитель стверджує, що Імбер сам прийшов до нього посеред ночі, ліг поряд, і це було «страшне відчуття».

Своїм підписникам у Facebook Ніколя Імбер повідомив, що змушений затриматися в Україні, оскільки у нього був підтверджений COVID-19, а отже потрібна 10-денна самоізоляція. «Після травмуючого сексуального нападу я маю залишитися в Україні на 10 днів, тому що в мене виявили коронавірус. Начебто того, що сталося, мені було мало», — поскаржився аспірант.

Як повідомляє ТСН, у Московському патріархаті заявили, що про інцидент із французом не чули, але радять потерпілому звертатися до поліції. «Якщо людина має якісь проблеми, то треба звертатися до слідчих органів», — заявив спікер Московського патріархату, архієпископ Климент.

Нагадаємо, випадки розпусних дій з боку священнослужителів періодично стають відомі громадськості. Так, у Миколаївській області пастору, який розбещував неповнолітніх, дали п'ять років позбавлення волі.

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