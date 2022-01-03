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Події

Шукав секс, а знайшов труп: у Дніпрі педофіл зробив несподівану знахідку

17:26 3 січня 2022
Ілюстративне фото

У Дніпрі на другий день 2022 року сталася НП по вулиці Холодильній — там у будівлі занедбаної аптеки виявили тіло мертвої людини.

Як повідомляє місцевий інтернет-ресурс із посиланням на власні джерела, жіноче тіло знайшов 39-річний городянин, який зізнався, що відправився до занедбаної будівлі в компанії з 14-річним хлопцем.

На той час виявлений парочкою труп уже почав розкладатися. За попередніми даними, померла вела бродяжницький спосіб життя, і її смерть мала ненасильницький характер.

А ось що стосується чоловіка, який зробив знахідку, виявилося, що він запланував у закинутій будівлі… романтичне побачення, а зі своїм майбутнім партнером познайомився в мережі. Інтимне листування зловмисника з хлопчиком це підтвердило, і його затримали вже за розбещення неповнолітнього.

Нагадаємо, 22 грудня 2021 року у Львові поліція затримала 50-річного педофіла, який пробрався до однієї з місцевих шкіл у Сихівському районі під виглядом… школярки і в туалеті вчинив розпусні дії щодо учениці 2 класу.

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