У Дніпрі чоловік загинув, катаючись на санках, його 6-річна донька у реанімації
У Дніпрі, де затримали педофіла, сталася трагедія у парку Зелений Гай. Там 45-річний чоловік катався з 6-річною донькою на санчатах з гірки та отримав смертельну травму — вдарився головою об електроопору.
За даними ресурсу «Дніпро Оперативний», дівчинка вижила, але отримала тупу травму живота і була госпіталізована до обласної дитячої лікарні.
Примітно, що на всій території парку встановлені попереджувальні таблички, що забороняють спуск схилами на санях.
Нагадаємо, у 2018 році катання на санчатах закінчилося смертю для двох хлопців на Тернопільщині, які вирішили покататися, причепивши санчата до легковика.
Фото dp.vgorode.ua325
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