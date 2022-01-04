У Рівному п'яний водій на смерть збив військового на очах у поліцейських і намагався втекти

У Рівному повідомили про підозру водію, який уночі смертельно травмував пішохода та втік з місця ДТП.

Як повідомляють у ГУНП Рівненської області, за кермом автомобіля Audi знаходився п'яний житель села Бармаки Рівненського району. Він збив 27-річного жителя Кострополя, який близько третьої ночі перетинав вулицю Соборну у недозволеному місці. ДТП сталося 2 січня.

Особу потерпілого, який помер у лікарні від отриманих травм, встановили не одразу — при ньому не було документів. Поліція публікувала в мережі фото татуювання загиблого, закликаючи відгукнутися людей, які б допомогли його впізнати.

Пізніше стало відомо, що під колеса потрапив військовослужбовець ЗСУ, який приїхав у відпустку. Його впізнала сестра.

«Водій, який втік з місця події, був у стані алкогольного сп'яніння: алкотестер показав 2,10 проміле. Його розшукали патрульні, а слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України», — повідомили у поліції.

Санкція статті — від п'яти до десяти років ув'язнення із забороною керувати транспортними засобами на аналогічний термін.

Як повідомляє «ТСН», свідками ДТП стали патрульні поліцейські, повз яких промчав автомобіль, що за мить у них на очах збив людину і не зупинився.

Патрульні поліцейські викликали «швидку» та дали орієнтування на автомобіль водія-втікача. Винуватця ДТП знайшли швидко, у салоні авто він перебував разом із товаришем. Коли машину зупинили правоохоронці, водій пересів на заднє пасажирське сидіння та заявив, що за кермом був не він. Він разом із товаришем став кидатися на патрульних і лаявся.

Жертвою п'яного водія став старший солдат Артем Фурманчук, який потрапив до лікарні з тяжкою відкритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітини, пневматориксом, переломом кісток тазу, стегна. У померлого 27-річного старшого солдата залишилися дружина та семирічний син.

Військовослужбовець служив за контрактом сім років і вже за тиждень мав повертатися на службу до зони ООС.

Раніше п'яний водій в одному із сіл Закарпаття збив двох дітей, які стояли на краю дороги — 9-річний хлопчик загинув, а його 8-річний друг із закритим переломом кульшового суглоба потрапив до лікарні.

Фото ГУНП у Рівненській області

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