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Події

У Польщі українця забили до смерті у новорічну ніч: поліція затримала 12 підозрюваних

10:46 4 січня 2022
Польська поліція

У Мазовецькому воєводстві Польщі у новорічну ніч загинув громадянин України.

Як повідомляє UAinKrakow.pl, мертвого чоловіка з численними травмами голови у місті Седльце виявила пара, яка поверталася вранці 1 січня додому. Перехожі викликали поліцію. Загиблим виявився 47-річний громадянин України.

За попередніми даними, українець зустрічав Новий рік у компанії співвітчизників та іноземців у будинку, де орендував кімнату.

Правоохоронці затримали 12 людей, серед яких громадяни України, Білорусії та Індонезії. Усі вони перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння, тому їх не змогли одразу допитати. Детальні обставини смерті чоловіка з'ясовуються.

Раніше повідомлялося про смертельну ДТП у Польщі, в якій загинули троє людей. У тому числі й молоде подружжя — українці.

Фото із сайту https://www.policja.pl

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