У Харкові впала частина офісної будівлі: фото з місця ЧП

У перший день нового року в Харкові обрушилася стіна офісної будівлі колишнього заводу «Авторучка», яка знаходиться на приватній території. За попередніми даними, постраждалих внаслідок обвалу немає, повідомив місцевий Telegram-канал.

Причиною ЧП може бути нове будівництво, розпочате на цій території.

Нині міська влада з'ясовує, як було видано дозволи на ведення будівельних робіт (якщо вони взагалі були видані).

На місці працювали представники поліції та ДСНС.

Нагадаємо, в листопаді в одеській школі стеля обрушилася на дітей прямо під час уроку.

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