Залишилася лише мінеральна: курортний Трускавець відключили від водопостачання

Курортний Трускавець зустрів Новий 2022 рік без питної води — як повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації, причиною надзвичайної ситуації є позиція постачальника води — компанії «Дрогобичводоканал», яка у 2021 році не підписала договір на водопостачання у 2022 році з Трускавцем.

У свою чергу, водопостачальника вказує на борги міста за воду — у розмірі 12,5 млн гривень.

Водночас влада запевняє, що ситуацію виправлять вже у вівторок, 4 січня, підписавши необхідний договір.

Зазначимо, що компанія «Трускавецький водоканал» перебуває у власності Трускавецької міської ради та фінансується з бюджету курортного міста.

Нагадаємо, що напередодні без води залишилася і окупована частина Луганської області, але там була технологічна аварія на Попаснянському водоканалі.

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