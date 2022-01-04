«Боявся, щоб тато не помер»: 10-річний хлопчик 7 годин своїм тілом зігрівав на морозі батька, який втратив свідомість

На Дніпропетровщині — справжнє новорічне диво. Патрульним поліцейським вдалося відшукати та врятувати 33-річного чоловіка, який заблукав у лісі, і його 10-річного сина, що провели під крижаним дощем і при десятиградусному морозі сім годин. Коли батько знепритомнів, хлопчик вирішив зігріти його своїм тілом. За розповідями поліцейських, вони знайшли чоловіка й дитину в лісі вже непритомними. При цьому хлопчик лежав на грудях у батька. Чоловік і дитина так примерзли одягом один до одного, що поліцейським довелося докласти зусиль, щоб їх роз'єднати. Подробиці дивовижного передноворічного порятунку «ФАКТАМ» розповіла пресофіцер поліції Павлограда Ганна Малишева.

«Артем встиг зателефонувати мамі й повідомити їй, що батькові стало погано та вони заблукали»

— Ця надзвичайна подія сталася перед Новим роком — 28 грудня. Батько з сином, поки мама була на роботі, вирішили з'їздити до лісу по ялинку, а потім покататися на санчатах, — згадує Ганна Малишева. — На околиці Павлограда сім'я має дачний будиночок. Чоловік з хлопчиком спочатку зайшли на дачу, побули там якийсь час, а потім пішли гуляти до лісу. Вирушили вони ще о першій годині дня. А приблизно о шостій вечора почала псуватися погода: пішов сильний сніг, видимість впала. І батько з сином заблукали, не змогли відразу вибратися з лісу.

Я не можу сказати, що саме сталося, але якоїсь миті чоловік упав і, як згадує хлопчик, більше не підіймався. Батько впав на санчата, й ті зламалися. Хлопчик спробував на цих санях вивезти батька з лісу, але йому просто не вистачило сил.

Артем встиг зателефонувати мамі й повідомити, що батькові стало погано та вони заблукали. Щойно хлопчик встиг це вимовити, як телефон розрядився. Жінка, певне, не сприйняла слова сина серйозно. Вочевидь, вона вирішила, що її близькі десь поряд із дачним будиночком, а тому не почала бити на сполох. Артем дзвонив о шостій вечора, а мама, лише прийшовши з роботи о дев'ятій і побачивши, що їх немає вдома, захвилювалася. Оскільки телефони чоловіка та сина не відповідали, вона побігла до дачного будиночка. Але нікого там не знайшла. І лише о пів на десяту жінка зателефонувала до поліції.

Пошуки розпочалися від дачного будиночка. Вже настала ніч, темно. Всюди дуже багато снігу. Спочатку ще було видно сліди дитини, і поліцейські пішли ними. Але що далі в ліс, то сліди ставали все менш помітними, поки не зникли зовсім. Артем встиг назвати орієнтир, коли дзвонив мамі: підвісний міст, що він бачив неподалік. Але що то за міст? На думку спадав залізничний міст через річку Самара.

Температура тіла чоловіка, коли він потрапив до лікарні, була лише 30 градусів

Рятувальники почали обдзвонювати волонтерські групи, чекали на приїзд кінологів із собакою. Але патрульні Дмитро Плендращий та Сергій Степаненко, поки вирішувалися організаційні питання, пішли далі. Мороз посилювався. Та ще й несподівано пішов крижаний дощ. Йти доводилося через снігові замети. Іноді хлопці провалювалися у сніг до пояса.

Приблизно за чотири кілометри від початку пошукових робіт патрульні помітили попереду якусь темну пляму. Коли підійшли, побачили таку картину: на спині лежав чоловік, а на його грудях — дитина. Обидва не ворушилися, але, дякувати Богу, були живі. Спробували підняти дитину, проте її мокрий одяг примерз до одягу батька.

Дитину вдалося привести до тями. З хлопчика зняли все мокре й одягли йому поліцейський бушлат. А от батько залишався непритомним. Довелося нести його на руках до того місця, куди могла б доїхати «швидка».

Чоловіка відправили до реанімації. Як кажуть медики, температура його тіла була на той момент лише 30 градусів. А ось Артем на диво навіть не застудився.

— Було дуже холодно та дуже страшно, — розповідав хлопчик. — Я тоді думав: головне, щоб тато вижив. Він упав на санки і більше не вставав. Тільки-но встиг сказати, щоб я кликав на допомогу. Я побіг до дач, кричав, щоби допомогли. Але ніхто не відчинив двері. Повернувся назад своїми слідами. Тато вже не говорив, а тільки мукав. Щоб він не замерз, я вирішив зігріти його своїм тілом і ліг зверху. А потім, мабуть, заснув.

10-річний Артем насамперед думав про те, щоб вижив його тато

У поліції зазначають, що чоловіка та дитину відшукали, можна сказати, вчасно. Ще кілька годин — і обидва померли б від обмороження.

Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію на Дніпропетровщині. Там під час катання з гірки у міському парку загинув 45-річний чоловік, а його 6-річна донька з травмами потрапила до лікарні.

Фото у заголовку Новини 2+2

440

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter