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Події

Під Одесою загинули троє дітей та двоє дорослих: названо ймовірну причину трагедії

21:50 4 січня 2022
Отруєння чадним газом

В Україні продовжують мати місце випадки отруєння чадним газом. Чергова трагедія сталася на Одещині. Там знайшли мертвою родину з п'яти осіб. Серед них — троє дітей. Про це повідомили у Національній поліції на Одещині.

«41-річного чоловіка, трьох малолітніх дітей у віці 5-ти, 7-ми та 9-ти років та їх 71-річну бабусю виявили без ознак життя в будинку жінки, у дачному будинку в Надлиманському масиві», — повідомили у відомстві.

Так, до поліції сьогодні о п'ятій годині вечора звернувся друг сім'ї та повідомив, що чоловік із двома дівчатками та хлопчиком, над якими він взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері та наступного дня перестав виходити на зв'язок.

«Наразі на місці події працюють правоохоронці територіального відділу поліції. Встановлено, що обстановка в будинку не порушена, ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в будинок немає», — розповіли в поліції.

Попередня причина смерті сім'ї — удушення чадним газом від паливного генератора. Попередньо подію кваліфіковано за ст. 115 Кримінального кодексу України із приміткою «нещасний випадок».

Як писали «ФАКТИ», у листопаді під час займання у приватному будинку для літніх людей у центрі міста загинули п'ять жінок, які проживали в цьому закладі. Ймовірно, жінки могли отруїтися чадним газом.

Фото: відділ комунікації поліції Одеської області

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