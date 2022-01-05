27.27 / 27.52 30.67 / 31.07
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Не впорався з емоціями: у Білій Церкві під Києвом чоловік убив приятеля та намагався сховати його тіло на балконі

12:36 5 січня 2022
Місце вбивства

На балконі одного з багатоповерхових будинків у Білій Церкві (Київська область) місцева мешканка виявила мертву людину. Невдовзі поліцейські затримали чоловіка, якому вже повідомили про підозру.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, слідчі з'ясували, що знайомого до смерті побив 34-річний уродженець Луганщини, який раніше мав проблеми із законом.

«Встановлено, що двоє чоловіків та їхня знайома розпивали алкогольні напої. Між чоловіками виникла сварка, під час якої 34-річний гість накинувся із кулаками на товариша. Він бив його кулаками та ногами по обличчю та тілу, від чого потерпілий помер. Потім зловмисник виніс тіло на балкон і вийшов із квартири», — йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше у Львові під час святкування Нового року посварилися власник квартири та чоловік, який винаймав у нього житло. У ході сварки господар ударом ножа у серце вбив квартиронаймача.

Фото ГУНП у Київській області

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.