Не впорався з емоціями: у Білій Церкві під Києвом чоловік убив приятеля та намагався сховати його тіло на балконі

На балконі одного з багатоповерхових будинків у Білій Церкві (Київська область) місцева мешканка виявила мертву людину. Невдовзі поліцейські затримали чоловіка, якому вже повідомили про підозру.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, слідчі з'ясували, що знайомого до смерті побив 34-річний уродженець Луганщини, який раніше мав проблеми із законом.

«Встановлено, що двоє чоловіків та їхня знайома розпивали алкогольні напої. Між чоловіками виникла сварка, під час якої 34-річний гість накинувся із кулаками на товариша. Він бив його кулаками та ногами по обличчю та тілу, від чого потерпілий помер. Потім зловмисник виніс тіло на балкон і вийшов із квартири», — йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше у Львові під час святкування Нового року посварилися власник квартири та чоловік, який винаймав у нього житло. У ході сварки господар ударом ножа у серце вбив квартиронаймача.

Фото ГУНП у Київській області

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