На підприємстві не працювали: у Маріуполі у підсобці меткомбінату знайшли тіла трьох людей

У Маріуполі на підприємстві «Азовсталь» виявили тіла двох чоловіків 33 та 25 років та 16-річного підлітка. Поліція встановила, що смерть була ненасильницькою — чоловіки та підліток незаконно проникли на територію заводу і там отруїлися газом. Точну картину подій ще належить встановити, але слідство схиляється до версії про нещасний випадок.

Тіла були виявлені в неексплуатованій підсобці в будівлі конверсії біля доменної печі. Особи загиблих швидко встановили: всі вони мешкали в Маріуполі, але на «Азовсталі» не працювали. Ні тілесних ушкоджень, ні слідів насильницької смерті судмедексперти не знайшли. Поліція має розібратися, як сторонні особи потрапили на територію підприємства.

Загиблий 16-річний юнак із вечора 1 січня розшукувався поліцією. Неповнолітній хлопець побував у гостях у знайомої, потім вирушив додому, але до рідних так і не повернувся. Поліцейські опитували родичів, друзів, сусідів, кінологи разом із службовим собакою обстежили вулиці. Були перевірені водойми, у ЗМІ та в маріупольських групах поширювалися портрети зниклого підлітка в надії, що хтось його бачив після 2 січня та повідомить цінну інформацію.

На місці події

Нагадаємо, раніше на «Азовсталі» біля четвертої доменної печі загинули двоє чоловіків 41 та 42 років, отруївшись газом.

Фото facebook.com/don.gunp, gmk. center

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