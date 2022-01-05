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Події

Різкий підйом води на Закарпатті: підтоплено дороги та понад 160 будинків

20:16 5 січня 2022
закарпаття

На Закарпаття прийшла велика вода. Через відлигу та сильні дощі підтоплено будинки у п'яти районах. Постраждали 160 будинків, у воді стоять три трансформаторні підстанції, від яких залежить електропостачання мешканців. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Воду доводиться відкачувати

Через дощі та розлив річок затопило будинки в місті Рахів, у селищах Міжгір'я, Воловець, у селах Синевир, Бистриця, Лази, Лозянське, Майдан, Німецька Мокра.

Вода стоїть у підвалах будинків, затоплено двори

Деякі житлові будинки були пошкоджені через зсуви. У селі Німецька Мокра зсув зійшов на дім по вулиці Марії Терезії.

У районі села Вільхівка річка Боржава вийшла з берегів та затопила 55 гектарів сільгоспземель. У низці районів затопленими виявилися дороги. Так, вода відрізала один із проїздів до села Тячівські Лази. Для відведення води довелося залучати екскаватор. А в районі села Нижній Бистрий біля греблі ГЕС вода затопила трасу Долина — Хуст.

Деякі села відрізало водою

Нагадаємо, синоптики обіцяють, що 6 січня дощі затримаються на Закарпатті. Покращиться погода лише після 7 січня, на зміну дощам прийдуть нічні морози.

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