Виліт у Шарм-ель-Шейх затримано на 5 годин, літаку з Мілана не дозволили посадку: у Харкові переносять авіарейси

У Харкові сильний туман заблокував роботу аеропорту. Рейс із Мілана довго кружляв над аеропортом, але так і не дочекався належних умов для посадки. Судячи з інформації на Flightradar, літак слідує у напрямку Києва.

Як повідомляє Telegram-канал ТруХа, раніше до Києва був вимушено перенаправлений рейс із єгипетського Шарм-ель-Шейху.

На даний момент в аеропорту Харкова стовпотворіння. Пасажири затриманих рейсів залишаються в терміналі, чекаючи нової інформації.

Найбільше не пощастило тим, хто планував летіти у Шарм-ель-Шейх. Їхній рейс затримано на п'ять годин.

Нагадаємо, раніше через негоду пасажирів, що летіли з Берліна до Харкова, перенаправили до Києва. Звідти до місця призначення людям довелося добиратися потягом за власний кошт.

Фотографії Kharkiv Airport/Facebook

398

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter