На Харківщині підозрюваного забили до смерті у відділку поліції

У Харківській області розслідують обставини загибелі місцевого жителя, з якого оперуповноважений відділення поліції вибивав свідчення. Як повідомили в обласній прокуратурі, підозрюваним у справі проходить і судово-медичний експерт, який приховав справжню причину смерті загиблого.

Інцидент стався у листопаді 2019 року.

Тоді на території одного з районів області було вбито чоловіка і під час розслідування правоохоронці з'ясували, що померлий чоловік дружив із місцевим жителем.

«З метою якнайшвидшого розкриття вбивства заступник начальника одного з відділів поліції ГУНП в області та оперуповноважений вирішили використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка», — повідомили у прокуратурі.

У свою чергу судово-медичний експерт склав і надав органу досудового розслідування явно неправдиві висновки судово-медичної експертизи, в яких навмисне не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, заподіяних чоловікові працівниками поліції.

Оперуповноваженому та судово-медичному експерту вже повідомлено про підозру. Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а експерту — до 5 років.

Нагадаємо, на початку 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру двом старшим дільничним офіцерам Головного управління Національної поліції у Черкаській області, які намагалися «вибити» з підозрюваного визнання у скоєнні крадіжки.

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