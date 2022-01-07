Згвалтували та по-звірячому вбили: під Дніпром біля вокзалу знайшли оголене тіло жінки

У місті Апостолово (Дніпропетровська область) затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві однолітки.

Як повідомляє «Інформатор», труп жінки виявили у Апостоловому біля вокзалу. На її тілі нарахували 12 ножових поранень — у районі грудей, шиї та обличчя. Вірогідно, жертву згвалтували.

На заретушованих фото, які публікує видання, можна побачити, що загибла оголена нижче пояса. Вона лежала прямо на землі біля стіни будівлі.

За попередніми даними, жінка була у компанії, яка розпивала алкоголь. Як виник конфлікт та чому він завершився вбивством, з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, що днями на Черкащині затримали 32-річного чоловіка, який у новорічну ніч заманив у машину 15-річну односельчанку, вивіз її за село та згвалтував.

Фото з Pixabay

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