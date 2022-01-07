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Події

Врятувати не вдалося: на Львівщині коронавірус за новорічні свята забрав життя цілої родини

16:17 7 січня 2022
Коронавірус

На Львівщині ковід забрав життя цілої родини — літніх батьків та їхньої дорослої доньки.

Як повідомляє «Нео Радіо Червоноград», усі троє лежали у лікарні, проте медики виявилися безсилими.

Так, 25 грудня 2021 року, на католицьке Різдво, померла 78-річна жінка, яка працювала медичною сестрою у Сосновській лікарні.

На Новий рік, 1 січня, не стало її 80-річного чоловіка, а 3 січня померла їхня 46-річна дочка.

Директор Сокальської центральної лікарні Роман Швед каже, що родина певний час лікувалася самостійно вдома.

«Великий відсоток звертань до нашої лікарні здійснюється із запізненням. І вжиті заходи вже неефективні, бо процес зайшов надто далеко… Практично всі такі пацієнти зазвичай потрапляють у реанімацію, а далі — на апарат штучної вентиляції легень. І вивести з такого стану дуже тяжко», — зазначив медик.

Нагадаємо, що 6 січня, на Святвечір, у Львові помер художник та іконописець Остап Лозінський. Його знайомі повідомляли, що причиною смерті 38-річного митця став ковід.

Фото з Pixabay

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