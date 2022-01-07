Помер прямо вдома: під Дніпром загинув 4-річний хлопчик, який обпікся окропом

У селі Зоря під Дніпром помер 4-річний хлопчик, який обпік ноги окропом.



Як повідомляє «Інформатор», дитина випадково спіткнулася об миску з окропом. Від отриманих травм він помер прямо вдома.

Трагедія сталася 5 січня. Малюк з необережності спіткнувся об 6-літрову миску з окропом й отримав серйозні опіки ніг. Наступного дня хлопчик помер вдома.

Подробиці про те, чому хлопчику не надали медичної допомоги, чи викликали «швидку», не повідомляються.

В поліції Дніпропетровської області інформації про те, що сталося, теж немає.

Нагадаємо, влітку в Дніпрі, загинула чотирирічна дитина, яка послизнулася та впала у фонтан. А днями в обласному центрі загинув чоловік, який катався з 6-річною донькою на санках з гірки. Він ударився головою об електроопору.

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