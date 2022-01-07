Помер прямо вдома: під Дніпром загинув 4-річний хлопчик, який обпікся окропом
У селі Зоря під Дніпром помер 4-річний хлопчик, який обпік ноги окропом.
Як повідомляє «Інформатор», дитина випадково спіткнулася об миску з окропом. Від отриманих травм він помер прямо вдома.
Трагедія сталася 5 січня. Малюк з необережності спіткнувся об 6-літрову миску з окропом й отримав серйозні опіки ніг. Наступного дня хлопчик помер вдома.
Подробиці про те, чому хлопчику не надали медичної допомоги, чи викликали «швидку», не повідомляються.
В поліції Дніпропетровської області інформації про те, що сталося, теж немає.
Нагадаємо, влітку в Дніпрі, загинула чотирирічна дитина, яка послизнулася та впала у фонтан. А днями в обласному центрі загинув чоловік, який катався з 6-річною донькою на санках з гірки. Він ударився головою об електроопору.229
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