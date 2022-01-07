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Події

З пляшкою в руці та без маски: в Києві дивний чоловік у метро спустився на рейки та затримав рух потягів

21:13 7 січня 2022
метро

На Різдво у київському метро сталося НП. На станції «Теремки» п'яний чоловік з пляшкою в руках спустився з платформи на рейки та заблокував рух потягів. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

«Синьою гілкою» деякий час не ходили поїзди. Орієнтовно руху не було протягом 30 хвилин.

Нетверезого чоловіка, який до того ж був без захисної маски, пасажири витягли самостійно.

Зазначається, що у цей момент у підземці не було правоохоронців. Поліцейські підійшли лише за кілька хвилин, коли порушник вже гуляв станцією.

На нього склали кілька адмінпротоколів — за дрібне хуліганство, за появу у громадському місці у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил карантину.

Пізніше з'явилася інформація, що п'яного пасажира підземки забрали на «швидкій».

Раніше у харківському метро машиніст поїзда побив чоловіка, який розпивав алкогольні напої та чіплявся до інших пасажирів.

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