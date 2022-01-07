27.37 / 27.62 30.77 / 31.22
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Операція завершилася провалом: у курортному Бердянську автомобіль аварійної служби провалився під асфальт

22:16 7 січня 2022
авто

У Бердянську автомобіль ремонтної бригади водоканалу під час виїзду на аварію сам провалився під асфальт. Інцидент стався 6 січня на ділянці дороги на вулиці Ціолковського. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це пише «PRO.berdiansk.biz».

Повідомляється, що стався провал старого безхазяйного колектора, який належить колишньому Бердянському винзаводу. Підприємство нібито не надало місту документації про стан труби.

Колектор пролягає від Східного проспекту до Мелітопольського шосе і може бути повністю зруйнованим.
Місцеві жителі відзначають, що на цій на дорозі асфальт просідав і раніше, але таких глибоких та великих провалів не було.

Місце з діркою на дорозі, де провалилася вантажівка, було огороджено.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва провалився асфальт. На проїжджій частині утворилася вирва, заповнена водою. Місце аварії оперативно огородили, обійшлося без потерпілих людей та транспорту.

157

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Багато сонця, моря та їжі: «холостячка» Огневич показала, на що «проміняла» Україну на Різдво

Багато сонця, моря та їжі: «холостячка» Огневич показала, на що «проміняла» Україну на Різдво

Вайкуле

Пугачова та Винокур схвалили: Лайма Вайкуле показала спадкоємницю, яку приховувала багато років

пиріг

Швидко, ситно та дуже смачно: рецепт лінивого пирога з фаршем та зеленню

Вакарчук

«Дуже схожі»: молодий тато Святослав Вакарчук порадував рідкісним фото з мамою та молодшим братом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.