Операція завершилася провалом: у курортному Бердянську автомобіль аварійної служби провалився під асфальт

У Бердянську автомобіль ремонтної бригади водоканалу під час виїзду на аварію сам провалився під асфальт. Інцидент стався 6 січня на ділянці дороги на вулиці Ціолковського. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це пише «PRO.berdiansk.biz».



Повідомляється, що стався провал старого безхазяйного колектора, який належить колишньому Бердянському винзаводу. Підприємство нібито не надало місту документації про стан труби.

Колектор пролягає від Східного проспекту до Мелітопольського шосе і може бути повністю зруйнованим.

Місцеві жителі відзначають, що на цій на дорозі асфальт просідав і раніше, але таких глибоких та великих провалів не було.

Місце з діркою на дорозі, де провалилася вантажівка, було огороджено.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва провалився асфальт. На проїжджій частині утворилася вирва, заповнена водою. Місце аварії оперативно огородили, обійшлося без потерпілих людей та транспорту.

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