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Події

Смертельна ДТП на Прикарпатті: при зіткненні двох автомобілів загинуло п'ятимісячне немовля

10:21 8 січня 2022
ДТП

В Івано-Франківській області на автодорозі Н-10 сталася ДТП, в якій загинуло немовля. Про це повідомили в обласному главку ДСНС.

В Нацполіції уточнили, що в Коломиї зіткнулися два легкові автомобілі — Peugeot Expert та Toyota.

30-річний водій Toyota повертав з другорядної дороги в селі Ценява на головну, не переконався у безпеці маневру та зіткнувся з Peugeot Expert. Toyota відкинула у кювет.

Внаслідок ДТП загинула 5-місячна дитина. Троє людей отримали травми.

Рятувальники відключили клеми акумуляторної батареї та передали травмованих людей медикам.

Повідомляється, що обидва водії були тверезими.

Нагадаємо, два дні тому у ДТП на Черкащині загинув 20-річний хлопець.

Фото https://www.facebook.com/MNSIFR/

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