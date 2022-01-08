Під Києвом 76-річна жінка-водій влаштувала ДТП: постраждали чотири особи, зокрема дитина

У Борисполі сталася ДТП, в якій постраждали чотири особи. Як повідомили в поліції Київської області, аварія сталася 7 січня близько другої години дня на перехресті автодороги Північно-східний об'їзд Києва з вулицею міста Бориспіль.



За попередніми даними 76-річна киянка, керуючи автомобілем Nissan Almera, не надала переваги у русі Renault Scenic, яким керував 44-річний водій з Сумської області.



Внаслідок зіткнення обидва водії та два пасажири Nissan Almera 35-ти та 12-ти років отримали травми та були доставлені до Бориспільської лікарні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області внаслідок ДТП загинуло 5-місячне немовля.



Фото https://www.facebook.com/pol.kyivregion/

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