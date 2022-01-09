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Ситуація на Донбасі: ворожий БПЛА перетнув лінію розмежування, поранено українського військового

10:04 9 січня 2022
Підготовка до запуску БПЛА

На Донбасі, де українські військові не виключають серйозного загострення, російсько-окупаційні війська продовжують провокувати бійців сил ООС. За минулу добу, 8 січня, на лінії зіткнення було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких — із застосуванням забороненого «мінськими домовленостями» озброєння. Про це повідомили в прес-центрі Штабу Операції об'єднаних сил.

Також виявлено проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

Зокрема, використання бойовиками важкого озброєння підтверджено в районі Пісків під Донецьком та Новомихайлівки на Луганщині.

А безпілотний літальний апарат, за допомогою якого ворог здійснив скидання пострілу ВОГ-17, виявили поблизу Станиці Луганської.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення і нині перебуває в лікувальному закладі.

«Стан його здоров’я — задовільний», — повідомили в Штабі ООС.

Станом на 7:00 9 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, наприкінці минулого року представники влади РФ заявляли, що ситуація навколо Донбасу нагнітається і що «Україну підштовхують до того, щоби спробувати вирішити проблеми південного сходу військовим шляхом».

Фото скрін відео YouTube

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