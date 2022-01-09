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ДТП з рейсовим автобусом у Львівській області: серед постраждалих — дитина

13:31 9 січня 2022
На місці ДТП

На Львівщині вранці 9 січня у ДТП потрапив рейсовий автобус — поблизу села Новий Став Львівського району він врізався в легковий автомобіль Mazda 5. Деформованими конструкціями авто було затиснуто пасажирку та водія, яких довелося звільняти за допомогою гідравлічного спорядження, повідомили рятувальники.

Також, на задньому сидінні легкового автомобіля перебував хлопчик, який внаслідок зіткнення, за інформацією медиків отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку.

Потерпілих з травмами різного ступеня важкості було госпіталізовано в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

Також травмувався водій автобусу і ще троє пасажирів автобуса, проте госпіталізували лише водія.

Причина зіткнення наразі невідома, її встановлять під час подальшого розслідування.

Нагадаємо, другого дня 2022 року у Росії автобус зіткнувся з опорою мосту, тоді п'ятеро людей загинуло, а 14 — постраждали. За даними слідства, водій заснув за кермом — він також загинув.

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