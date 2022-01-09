Планували вбити, а тіло викинути у Дніпро: зловмисники викрали бізнесмена із Полтавської області

На Полтавщині, де у СІЗО загадково помер чоловік, напередодні новорічної ночі викрали 55-річного підприємця — група осіб з Кавказу вивезла його в Київську область, вимагаючи гроші, а після виконання цих вимог планували втопити в Дніпрі.

Як повідомили в Департаменті карного розшуку Національної поліції, зловмисники зазделегідь підготувались до вчинення жорстокого злочину: придбали надувний човен, трос, гантелі тощо.

Проте поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого і звільнили його. Крім цього було вилучено ряд речових доказів, серед яких і транспортний засіб, на якому пересувались зловмисники.

Нині викрадачів затримано, їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених статтями 115 («Умисне вбивство»), 189 («Вимагання»), 289 («Незаконне заволодіння транспортним засобом»), 146 («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини») Кримінального кодексу.

«Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи, а також замовники злочину», — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні на Івано-Франківщині знешкодили злочинне угруповання, яке викрадало й катувало людей. Його учасником виявився і колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.

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