У моторошній автокатастрофі під Вінницею загинуло троє людей: перші фото з місця трагедії

Через снігопад, ожеледицю та обмежену видимість ситуація на дорогах 9 січня вкрай складна. Під Вінницею у зіткненні Dacia та вантажівки загинули троє людей: водій та пасажири легкового авто. Про це повідомила поліція області.

ДТП сталася на трасі, що сполучає селище Тиврів та обласний центр. Водій Dacia Logan не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там якраз проїжджав ГАЗ-52. Від удару вантажівка опинилась у кюветі, легкове авто винесло на узбіччя.

ДТП трапилася близько 13 години

Усі, хто перебував у Dacia, загинули на місці. Довелося залучати рятувальників зі спецінструментом, щоб дістати тіла із пошкодженого автомобіля.

Загинули водій та пасажири

Ведеться слідство про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох людей.

«ГАЗ 52» також постраждав у зіткненні

Нагадаємо, вранці 9 січня ожеледиця на дорогах призвела до ще однієї ДТП. Під Львовом зіткнулися Mazda 5 та рейсовий автобус.

Фото vn.npu.gov.ua, vn.dsns.gov.ua

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