У моторошній автокатастрофі під Вінницею загинуло троє людей: перші фото з місця трагедії
Через снігопад, ожеледицю та обмежену видимість ситуація на дорогах 9 січня вкрай складна. Під Вінницею у зіткненні Dacia та вантажівки загинули троє людей: водій та пасажири легкового авто. Про це повідомила поліція області.
ДТП сталася на трасі, що сполучає селище Тиврів та обласний центр. Водій Dacia Logan не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там якраз проїжджав ГАЗ-52. Від удару вантажівка опинилась у кюветі, легкове авто винесло на узбіччя.
Усі, хто перебував у Dacia, загинули на місці. Довелося залучати рятувальників зі спецінструментом, щоб дістати тіла із пошкодженого автомобіля.
Ведеться слідство про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох людей.
Нагадаємо, вранці 9 січня ожеледиця на дорогах призвела до ще однієї ДТП. Під Львовом зіткнулися Mazda 5 та рейсовий автобус.
Фото vn.npu.gov.ua, vn.dsns.gov.ua87
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