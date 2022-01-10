У ДТП за участю мікроавтобуса під Черніговом постраждали 11 людей: фото з місця НП

Увечері в неділю, 9 січня, на Чернігівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали 11 людей.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, ДТП сталася біля села Городище на 113 кілометрі автодороги Кіпті — Глухів — Бачевськ, де зіткнулися Toyota RAV4 та мікроавтобус Renault Master.

Фото ДСНС

Водіїв транспортних засобів затиснуло у кабінах — їх вирізали з поневічених автівок за допомоги спеціальних гідравлічних інструментів.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

«Внаслідок ДТП постраждало 11 людей, у тому числі й дитина. Їх каретами швидкої медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікувальних закладів Бахмача та Ніжина», — повідомили у надзвичайній службі.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Тим часом у поліції Чернігівщини повідомляють, що потерпілих у ДТП було 9.

«Поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля (45-річна мешканка Київщини) не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з мікроавтобусом під керуванням 26-річного чернігівця», — зазначили в поліції та додали: «Внаслідок ДТП травмувалися водійка легковика та її малолітня пасажирка, а також водій та шестеро пасажирів мікроавтобусу».

Раніше повідомлялося про ДТП на Львівщині, де також постраждала дитина — біля села Новий Став не розминулися рейсовий автобус та Mazda 5.

А під Вінницею під час зіткнення Dacia та вантажівки загинули троє людей: водій та пасажири легкової автівки.

Фото ДСНС

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