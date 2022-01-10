Офіцер поліції загинув на Житомирщині внаслідок нападу дикого кабана

На Житомирщині трагічно загинув 32-річний старший лейтенант поліції Євген Андрійковець.

Як повідомляють у ГУНП у Житомирській області, офіцер 9 січня отримав травми несумісні з життям під час полювання — на нього напав кабан.

«Євген Андрійковець проходив службу у спецпідрозділі та був командиром одного з відділень. Він був відповідальним, успішним і наполегливим у досягненні цілей, справжнім прикладом для колег, які його шанували та цінували. Він завжди був там, де найскладніші завдання та ризиковані ситуації», — йдеться у повідомленні обласної поліції.

Колеги загиблого висловлюють співчуття рідним та близьким Євгена Андрійковця.

Нагадаємо, що напередодні Нового року колектив 2-ї міської клінічної лікарні полтавської міськради повідомив про трагічну загибель завідувача хірургічним відділенням Романа Ростовського. Медик загинув під час полювання на Харківщині — у нього випадково поцілив товариш.

Фото ГУНП у Житомирській області

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