27.39 / 27.61 30.86 / 31.24
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Офіцер поліції загинув на Житомирщині внаслідок нападу дикого кабана

12:36 10 січня 2022
Євген Андрійковець

На Житомирщині трагічно загинув 32-річний старший лейтенант поліції Євген Андрійковець.

Як повідомляють у ГУНП у Житомирській області, офіцер 9 січня отримав травми несумісні з життям під час полювання — на нього напав кабан.

«Євген Андрійковець проходив службу у спецпідрозділі та був командиром одного з відділень. Він був відповідальним, успішним і наполегливим у досягненні цілей, справжнім прикладом для колег, які його шанували та цінували. Він завжди був там, де найскладніші завдання та ризиковані ситуації», — йдеться у повідомленні обласної поліції.

Колеги загиблого висловлюють співчуття рідним та близьким Євгена Андрійковця.

Нагадаємо, що напередодні Нового року колектив 2-ї міської клінічної лікарні полтавської міськради повідомив про трагічну загибель завідувача хірургічним відділенням Романа Ростовського. Медик загинув під час полювання на Харківщині — у нього випадково поцілив товариш.

Фото ГУНП у Житомирській області

951

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вемір Давітян

Вемір Давітян розповів, чим українське рейдерство відрізняється від американського

торт

Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

Ганна Саліванчук

Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята

газ

Ціна на газ в Україні з січня 2022 року: які тарифи для населення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.