Посперечалися різдвяної ночі: під Одесою син зарізав рідного батька
На Одещині сварка у різдвяну ніч між батьком та сином закінчилася трагедією — син зарізав батька.
Як повідомили у Роздільнянському районному відділі поліції Одеської області, 46-річний чоловік напився та засидівся у сусідів. Коли 23-річний син прийшов його забирати, глава сім'ї став ображати його. Хлопець побіг додому за ножем.
Сімейна сварка завершилася на вулиці, де син завдав батькові удару ножем у живіт. Потерпілого доправили до лікарні, де він невдовзі помер.
Хлопця помістили до слідчого ізолятора. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років.
Нагадаємо, у Білій Церкві під Києвом чоловік убив приятеля та намагався сховати його тіло на балконі.
Фото https://od.npu.gov.ua/209
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