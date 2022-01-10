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Події

На Миколаївщині чоловік отримав 12 років за те, що проник у чужий будинок та зґвалтував дитину

20:43 10 січня 2022
дівчинка

В Україні на 12 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував 12-річну сусідську дівчинку.

Інцидент стався у липні 2020 року у Миколаївській області, повідомляє ТСН.

Слідство встановило, що чоловік заліз у будинок знайомої жінки. У кімнаті, де спала її малолітня донька, він роздягнувся й зґвалтував дівчинку.

Дитину ґвалтівник переконував нічого не говорити матері й заявив, що це буде «їхньою маленькою таємницею».

На допомогу дівчинці прийшов родич потерпілої. Тоді ґвалтівник припинив знущання й втік, не встигнувши захопити спідню білизну.

У суді він своєї провини не визнав та наполягав, що в кімнаті з дитиною був інший, який нібито ще його побив.

Мати дівчинки тієї ночі була на роботі у нічну зміну. Коли вона повернулася додому, то побачила свого чоловіка, сестру, її сина та багато поліції. Так вона дізналася про зґвалтування доньки. Як з'ясувалося, раніше у матері та ґвалтівника її доньки були стосунки, які потім припинилися.

Дружина підозрюваного у суді вигороджувала свого чоловіка.

У результаті суд визнав чоловіка винним та засудив до 12 років позбавлення волі. Також він має сплатити 46187 грн за проведення експертиз.

Раніше в Одесі судили чоловіка, який зґвалтував десятьох неповнолітніх дівчаток. 52-річний одесит свої дії знімав на мобільний телефон. Цими зйомками він шантажував дітей.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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