27.39 / 27.61 30.85 / 31.23
Київ: -5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

З аквапарку — до лікарні: 16 дітей з Вінницької області отруїлися парами хлору

22:49 10 січня 2022
дитина

В аквапарку на Хмельниччині отруїлися хлором 16 дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Повідомляється, що 50 мешканців Вінницької області відпочивали у розважальному комплексі на Хмельниччині. Серед них було 34 дитини від 2 до 7 років.

Після відвідування аквапарку у 16 дітей з'явилися прояви гострого отруєння — сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня тяжкості. Дітям надали медичну допомогу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.

13 малюків відпустили додому, ще троє залишилися у стаціонарі.

Відомо, що діти були в аквапарку з 08:30 до 16:30. Це набагато більше за допустимий час безперервного перебування у приміщеннях, де використовуються речовини для дезінфекції.

Нагадаємо, у Новояворівську Львівської області 10 дітей потрапили до лікарні після хокейного матчу. Медики вважають, що вони отруїлися невідомою речовиною у спорткомплексі.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ганна Саліванчук

Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята

Козловський погладшав і показав свого нового друга

Козловський погладшав і показав свого нового друга

торт

Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

Салат Маргарита

Ніжний та «жіночний»: рецепт салату «Маргарита», який нікого не залишить байдужим

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.