З аквапарку — до лікарні: 16 дітей з Вінницької області отруїлися парами хлору

В аквапарку на Хмельниччині отруїлися хлором 16 дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.



Повідомляється, що 50 мешканців Вінницької області відпочивали у розважальному комплексі на Хмельниччині. Серед них було 34 дитини від 2 до 7 років.

Після відвідування аквапарку у 16 дітей з'явилися прояви гострого отруєння — сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня тяжкості. Дітям надали медичну допомогу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.

13 малюків відпустили додому, ще троє залишилися у стаціонарі.



Відомо, що діти були в аквапарку з 08:30 до 16:30. Це набагато більше за допустимий час безперервного перебування у приміщеннях, де використовуються речовини для дезінфекції.



Нагадаємо, у Новояворівську Львівської області 10 дітей потрапили до лікарні після хокейного матчу. Медики вважають, що вони отруїлися невідомою речовиною у спорткомплексі.

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