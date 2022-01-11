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Події

У центрі Харкова спалахнула пожежа на території Благовіщенського собору

11:00 11 січня 2022
пожежа

У Харкові вранці 11 січня сталася пожежа на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору. Про це повідомили у ДСНС.


За інформацією рятувальників, пожежа виникла о 08:45 в одноповерховій господарській будівлі на території собору. За годину пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Як відомо, Свято-Благовіщенський кафедральний собор є однією з найвидатніших споруд Харкова та одним з найбільших кафедральних соборів Східної Європи.

«ФАКТИ» раніше повідомляли про пожежу у багатоповерховому житловому будинку у нью-йоркському районі Бронкс. У вогні загинули щонайменше 19 людей, у тому числі дев'ятеро дітей. Ще понад 60 постраждали.

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